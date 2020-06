Napoli, il report dell’allenamento: anche Ospina partirà con la squadra

Il Napoli è atteso dall’importante sfida, in programma domani sera, contro la Juventus in finale di Coppa Italia. La compagine partenopea vuole aggiungere un nuovo trofeo alla propria bacheca. Per farlo deve, però, vincere e superare l’ostacolo. Per farlo Gattuso ha bisogno della formazione migliore e gli ultimi dubbi ormai li ha sciolti in occasione dell’allenamento che ha visto il Napoli protagonista oggi.

Napoli, report dell’allenamento

La squadra partenopea si è ritrovata, pochi minuti prima delle 18, presso lo Stadio San Paolo per la rifinitura. Poi il trasferimento presso l’Hotel Britannique dove passeranno la vigilia e da cui partiranno, nella mattina di domani, in direzione della stazione. Tutto per raggiungere la Capitale dove andrà in sfida la finale di Coppa Italia. Di seguito il report della seduta odierna di allenamento diramato dal Napoli tramite il proprio portale online:

‘Seduta di rifinitura per il Napoli al San Paolo alla vigilia del match di domani contro la Juventus in programma all’Olimpico per la finale di Coppa Italia (ore 21). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche. Chiusura con partitella a campo ridotto. Lobotka ha fatto terapie e ha svolto lavoro personalizzato in campo. L’intera rosa, compreso Ospina squalificato, partirà domattina per Roma’.

