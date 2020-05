Napoli, il report dell’allenamento: la squadra ha svolto nuovi test medici

Ripresi anche in casa del Napoli gli allenamenti individuali e facoltativi. In attesa si poter tornare ad allenarsi in squadra dalla prossima settimana. La compagine partenopea si è ritrovata presso il centro sportivo di Castel Volturno per il quinto giorno consecutivo. Il Napoli ha diramato, tramite il proprio portale online, il report della seduta odierna. Nella giornata di oggi sono arrivati anche i risultati degli esami a cui si è sottoposto il difensore Manolas.

Napoli, il report della seduta

“Quinto giorno di allenamento individuale facoltativo, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. La giornata si è sviluppata in due fasi. Prima parte dedicata ai test medici e seconda parte con gli azzurri che individualmente sono stati impegnati in una seduta tecnica in campo col pallone. Le sedute si sono svolte, in maniera alternata, sui 3 campi del Centro Tecnico. Su ogni campo hanno lavorato i giocatori divisi singolarmente in zone personali delimitate.

In mattinata Kostas Manolas si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il difensore azzurro si era infortunato ieri durante l’allenamento individuale facoltativo svolto al Training Center. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane”.

