Napoli, il report dell’allenamento mattutino: torello, partitina e calci piazzati

Il Napoli riparte in campionato dallo stadio Dall’Ara di Bologna, contro un Mihajlovic pronto a tutto pur di portare i 3 punti a casa. L’ultima sfida finì 1-1 con pareggio all’80’ di Musa Barrow, giocatore molto in forma che viene da una doppietta. Il Napoli quella sera fece molta fatica a chiudere la partita dopo un dominio durato più di un tempo, siglato dal goal su calcio d’angolo di Kostas Manolas nei primi minuti di gara. Ma contro i felsinei non è mai semplice giocare data la determinazione che mettono in campo. Ecco il report dell’allenamento odierno del Napoli.

Napoli, il report dell’allenamento odierno

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani al Dall’Ara per la settima giornata di Serie A (ore 18).

La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente, sui campi 1 e 2, il gruppo è stato impegnato in una prima fase di torello e di seguito in una partitina “mani e piedi”.

Chiusura con esercitazioni su calci piazzati.

