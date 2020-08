Napoli, il report dell’allenamento odierno: Insigne in parte in gruppo

Manca davvero poco alla sfida di Champions League tra il Napoli ed il Barcellona. Le due squadre si ritroveranno, a partire dalle 21 di sabato 8, tra le mura del Camp Nou. Entrambi gli allenatori si trovano a dover fare i conti con alcuni dubbi di formazione. Per quanto riguarda il tecnico Gennaro Gattuso restano da monitorare ancora le condizioni dell’attaccante Lorenzo Insigne alle prese con un piccolo infortunio. Intanto il Napoli è sceso in campo questa mattina per una seduta di allenamento e la società ha diramato il report.

Napoli, il report della seduta odierna

Il Napoli, tramite i propri social, ha diramato il report della seduta odierna. Tanto lavoro per la squadra che vuole arrivare al meglio alla sfida con il Barcellona. Focus anche su Lorenzo Insigne a lavoro per smaltire l’infortunio. Di seguito il report della seduta odierna:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona per gli ottavi di ritorno di Champions League in programma sabato al Camp Nou (ore 21).

La squadra ha iniziato la seduta con riscaldamento tecnico e attivazione col pallone. Successivamente partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto terapie, parte del lavoro in palestra e parte in campo con la squadra”.

