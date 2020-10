Napoli, il report dell’allenamento odierno: palestra e terapie per Insigne

Quest’oggi il Napoli ha svolto un allenamento mattutino in quel di Castelvolturno, in vista della gara di sabato contro l’Atalanta. Ecco il report apparso sui canali ufficiali del club azzurro.

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma al San Paolo sabato alle ore 15 per la quarta giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sui campi 2 e 3, iniziando la sessione con una fase di riscaldamento ed esercitazione tecnica.

Successivamente seduta tattica e partitina a campo ridotto.

Insigne ha svolto lavoro in palestra e terapie.

