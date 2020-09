Napoli, il report dell’allenamento: rientra in gruppo Lobotka, lavoro personalizzato per Luperto e Mario Rui

Ancora pochi giorni ed inizierà ufficialmente la Serie A. Il Napoli sarà impegnato domenica, alle 12.30, nella trasferta in terra emiliana contro il Parma. Nella giornata odierna, gli azzurri hanno svolto un abituale allenamento da inizio settimana, tra lavoro aerobico e possesso palla. Da segnalare che Luperto ha svolto un lavoro personalizzato in palestra, mentre Mario Rui ha praticato un allenamento personalizzato in campo. Le buone notizie per Gattuso, invece, arrivano da Lobotka: lo slovacco è rientrato a tutti gli effetti in gruppo.

Napoli quasi al completo per la sfida di Parma

Si avvicina l’esordio azzurro in Serie A. Il Napoli sarà impegnato nella trasferta di Parma, nella partita che la domenica si disputa alle 12.30. Gattuso potrà contare sulla disponibilità di quasi tutti i suoi calciatori. Infatti nell’allenamento odierno, solo Mario Rui e Luperto hanno lavorato a parte. Lobotka, invece, è tornato ad allenarsi con i compagni, ed è abile e arruolabile per il primo match ufficiale della stagione.

