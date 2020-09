Napoli, il report dell’allenamento: rientrano i nazionali. Differenziato per Younes e Malcuit

Il Napoli si è ritrovato questa mattina a Castel Volturno per svolgere la seduta d’allenamento. Al gruppo hanno preso parte tutti i nazionali, rientrati dopo la parentesi della Nations League. La squadra prepara l’amichevole di venerdì contro il Pescara e l’inizio di campionato contro il Parma. Gattuso continua ad insistere sul 4-2-3-1, modulo che vorrebbe utilizzare come arma in più per gli azzurri, con Mertens dietro il neo-acquisto Osimhen. Ecco allora il report dell’allenamento odierno.

Napoli, il report allenamento

Ecco quanto si legge sul sito ufficiale del club:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri proseguono la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Venerdì 11 settembre è in programma la terza amichevole contro il Pescara al San Paolo. Il campionato azzurro inizierà domenica 20 settembre con Parma-Napoli (ore 12.30). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello.

Successivamente esercitazioni di passaggio e lavoro tecnico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Malcuit e Younes hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Insigne, Meret, Di Lorenzo, Lobotka, Hysaj, Maksimovic, Zielinski e Milik.

