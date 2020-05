Napoli, il report dell’allenamento: squadra divisa in gruppi

C’è ancora tanta incertezza intorno alla possibile ripresa di questo campionato. In attesa di capire tutti i possibili risvolti, le squadre hanno ripreso la preparazione. Una decisione per provare a farsi trovare quanto più possibile pronti in vista della ripresa. Anche il Napoli si è ritrovato presso il centro tecnico di Castel Volturno per la seduta di allenamento odierna.

Napoli, il report dell’allenamento

Di seguito il report diramato tramite il portale online della società partenopea:

“Seduta di allenamento, nel rispetto delle norme previste, per il Napoli al Training Center. La squadra ha svolto la sessione odierna a gruppi che hanno lavorato distribuiti sui 3 campi. Prima parte della sessione dedicata al riscaldamento con l’ausilio di un circuito atletico. Successivamente lavoro aerobico e serie di esercitazioni con passaggi. Chiusura con allenamento tecnico tattico a piccoli gruppi”.

Politano sulla ripresa

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’attaccante del Napoli, Matteo Politano ha parlato della possibile ripresa e delle sensazioni in casa dei partenopei:

“Le sensazioni sono positive. Abbiamo un grande gruppo e ci toccherà giocare ogni tre giorni. Andrà fatto uno sforzo e il clima non aiuterà. Mancano dodici partite per finire la stagione, è ancora lunga. Cercheremo di vincere quante più gare possibili per arrivare in Champions o Europa League. Coppa Italia? Non sarà facile fronteggiare l’Inter, nonostante la vittoria dell’andata. Resta un obiettivo principale”.

