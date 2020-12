Napoli, il video messaggio per l’anno nuovo: “Siamo pronti per il 2021”

Il Napoli, suo propri profili social, ha pubblicato il video di saluto al 2020 e di preparazione all’anno che verrà. Un anno solare non incredibile per gli azzurri ma neanche da buttare, con degli addii molto tristi ma anche con delle new entry da non sottovalutare. Sarà il primo anno senza Diego Armando Maradona, che ci ha lasciato lo scorso 25 Novembre. Ma il 2021 potrebbe essere l’anno della svolta dal punto di vista medico, con il Vaccino per il Covid-19 che verrà consegnato in tutte le case degli italiani.

IL NAPOLI SI PREPARA AL 2021

Un saluto speciale a tutti i tifosi del Napoli in questo video, ci sono anche le giocate di D10S, che guarderà le giocate dei calciatori azzurri da lassù.

IL SALUTO DI POLITANO

Tra i protagonisti di questa prima parte di stagione del Napoli c’è anche Matteo Politano. L’attaccante ha deciso di tirare le somme a poche ore dalla fine di questo 2020. Un anno complicato ma in cui il calciatore è riuscito a trovare anche delle buone notizie. Dalla vittoria della Coppa Italia contro la Juventus alla scoperta di un figlio in arrivo. Il calciatore ha mandato un messaggio attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale.

Questo 2020 difficilmente ce lo potremo scordare, è stato un anno veramente difficile per tutti. In mezzo alle tante difficoltà però ho avuto la fortuna di conoscere un popolo, sentire tutto l’affetto di Napoli e ricambiarlo con un bellissime trofeo! In più si è aggiunta la gioia più bella che potesse capitarmi! Brindiamo allora al 2021, sperando che sia un anno pieno di gioie!.

