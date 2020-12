Napoli in albiceleste, che talismano! Numeri pazzeschi e quella coincidenza che lega Insigne e Diego…

Il Napoli vince in scioltezza contro un Crotone che, a giudicare da quanto visto in questa prima “porzione” di campionato, faticherà a conservare la categoria: servono ben altri numeri per salvarsi. Gli azzurri indossano ancora una volta la maglia che omaggia Maradona… una casacca che, a leggere i numeri che “porta a casa”, è un vero e proprio talismano per i partenopei. Il “Napoli in albiceleste” maramaldeggia sia con la Roma che con la formazione pitagorica: sono otto i gol fatti e zero i subiti! E che dire di Lorenzo Insigne? Sembra un’altro giocatore da quando maradoneggia con i colori di Diego.

Gli manca solo la 10 per mimare, con maggior convinzione, le gesta del diez più noto di sempre. Ed è assai curioso che Insigne, sia contro la Roma che contro il Crotone, abbia segnato proprio al minuto numero 30, quasi a “omaggiare” il compleanno del Pibe, nato il 30 ottobre del 1960 (addirittura contro i giallorossi, Lorenzo ha segnato al minuto 30 e 10 secondi, indovinando con chirurgica precisione la data di nascita di Diego). Sarà certamente un caso, ma è un Napoli che viaggia ancora nel segno di Diego.

