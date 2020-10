Ancora una giornata d’allenamento per gli azzurri, che si trovano isolati a Castel Volturno in attesa che trascorrano i 15 giorni necessari per scongiurare contagi. Di seguito il report riferito dal sito ufficiale del club:

Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center.

La squadra in avvio ha svolto riscaldamento e torello.

Successivamente esercitazione tecnica e lavoro finalizzato al possesso palla individuale.

Chiusura con partitella a campo ridotto e seduta aerobica.

Terapie e palestra per Insigne.

The post Napoli in allenamento, sessione pomeridiana: Insigne alle prese con terapia e palestra. Il report appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento