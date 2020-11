E’ appena terminata la partita tra Nigeria e Sierra Leone, valida per le qualificazioni alla prossima Coppa D’Africa. Pareggio pirotecnico, 4-4, che ha visto il giocatore del Napoli Victor Osimhen protagonista. Purtroppo non solo in positivo. Il numero 9 azzurro infatti, al 74′ circa, è uscito in barella per un problema serio al polso. Napoli in apprensione.

NAPOLI IN APPRENSIONE PER OSIMHEN

L’attaccante nigeriano ha subito un brutto infortunio al polso che lo ha costretto ad uscire dal campo, al minuto 74. Victor era stato praticamente perfetto in questa partita:

The post Napoli in apprensione per Osimhen: segna, fa due assist ma poi esce in barella appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento