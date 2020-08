Napoli, in arrivo un tesoretto Champions: 65,8 milioni di euro per le finanze partenopee

Buone notizie dal fronte economico per il Napoli grazie ai ricavi per la partecipazione all’ultima Champions League. La società partenopea ha salutato la competizione dopo la doppia sfida contro il Barcellona. Un addio, però, reso meno amaro proprio dai ricavi che sono un vero e proprio dato storico per la società partenopea.

Napoli, i ricavi della Champions League

Come sottolinea l’edizione odierna de Il Mattino, nelle casse del Napoli sono finiti 65,8 milioni di euro. Un vero e proprio tesoretto per il prossimo mercato e soprattutto importante se si considera la strategia della società. Il club di De Laurentiis, infatti, basa tutta la sua struttura sulle competizioni europee e sul mercato. Una cifra quella segnalata frutto di alcune importanti variabili. Tra queste vi è il market pool (la distribuzione degli introiti dai diritti televisivi) una quota legata al ranking storico, il bonus per la partecipazione, il bonus per i risultati ottenuti ed il bonus per la fase a eliminazione raggiunta. Una cifra, quindi, importante anche perchè è quella più alta raggiunta dalla stagione 2011/12 ad oggi.

