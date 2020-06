Napoli in campo per il riscaldamento al Bentegodi | FOTO

Ritorna la Serie A per Verona e Napoli. Gli azzurri si presentano a questo match con una Coppa Italia in tasca, vinta ai danni della Juventus lo scorso 17 giugno. Il Verona invece ha sconfitto il Cagliari per 2-1 nel recupero di sabato, mostrando grande grinta e qualità tecnica. Sarà una sfida difficile per un Napoli che dovrà crescere sull’aspetto del gioco e del dominio della gara (chi lo avrebbe mai detto) per tentare di tenere accesa la speranza Champions League.

Napoli in campo per il riscaldamento, le immagini

