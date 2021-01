Napoli, in due al passo d’addio: ma è clamoroso che per un azzurro non ci siano offerte! – RAI

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riprese dalla nostra redazione (il giornalista, come di consueto, ha fatto il punto sul mercato del Napoli, in entrata e in uscita):

Kevin Malcuit è al passo d’addio

“Il Napoli vuole prendere un esterno basso, sono due i calciatori in uscita. Parliamo di Kevin Malcuit e Faouzi Ghoulam, per il quale però non ci sono offerte. Per il primo però ci sono situazioni calde: il Parma è molto interessato a Malcuit. Dalla Fiorentina, invece, non sono arrivate proposte per il giocatore, anzi. Ci sono delle smentite. Hysaj è in scadenza di contratto ma non ha ancora accordi con altre squadre. Potrebbe finire alla Roma, il club giallorosso sta sondando la posizione del terzino albanese”. Se Malcuit è vicino al Parma è clamoroso che, stando alle fonti di Venerato, per Ghoulam non ci siano club interessati. Segno del crollo di un calciatore che dopo il doppio infortunio non si è più tornato quello di prima.

