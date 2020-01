Napoli in emergenza in vista dell’Inter: Gattuso rischia di dover rinunciare a tre titolari

Brutte notizie in arrivo dall’infermeria per il ​Napoli. In vista dell’atteso big-match contro l’Inter di lunedì il tecnico azzurro Rino Gattuso potrebbe dover rivedere il proprio credo tattico a causa di alcune importanti assenze. In vista di lunedì sera il tecnico del Napoli potrebbe dover fare a meno di ​Kalidou Koulibaly, di Fabian Ruiz ma anche di ​Dries Mertens, Faouzi Ghoulam e Nikola Maksimovic: i giocatori per vari motivi non hanno preso parte alla seduta di allenamento di oggi (come… continua a leggere sul sito di riferimento