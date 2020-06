Napoli in finale di Coppa Italia, Di Lorenzo: “Di corsa verso un grande obiettivo”

Napoli | Il terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo si è espresso in maniera entusiasta su Instagram dopo la qualificazione per la finale di Coppa Italia. Un pareggio allo stadio San Paolo contro l’Inter è bastato per staccare il pass per la sfida alla Juventus. Mercoledì sera alle ore 21 il fischio d’inizio, la diretta della gara sarà trasmessa in chiaro da Rai 1 ed in streaming (gratuito e legale) su Rai Play.

Il calciatore del Napoli ha scritto: “Di corsa verso un grande obiettivo”.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CBaDgmJor45/”]

Coppa Italia, Di Lorenzo corre verso la finale

Uno dei migliori calciatori in stagione, Di Lorenzo è arrivato in azzurro e si è subito affermato nelle gerarchie di Carlo Ancelotti (prima) e Gennaro Gattuso (poi). Tanto lavoro duro e sacrifici hanno permesso al difensore di diventare un titolare di fatti inamovibile a Napoli. Lo stesso terzino in una conferenza stampa di alcuni mesi fa, alla vigilia di un’importante gara di Champions League, ammise che al momento del suo arrivo non si sarebbe aspettato di giocare così tanto. Nel suo ruolo, ma all’occorrenza anche come difensore centrale quando è servito. La coppia titolare formata da Koulibaly e Manolas è stata tormentata dagli infortuni, al punto da ritagliare uno spazio importante anche per Nikola Maksimovic dal primo minuto.

