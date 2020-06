Napoli in finale di Coppa Italia, la carica di Diego Demme: “Andiamo a Roma”. Questo il commento del centrocampista (tedesco ma di origini italiane) arrivato a gennaio su Instagram. L’ex Lipsia si è unito alla squadra che sognava da bambino, la squadra di cui è grande tifoso suo padre. Non a caso, è stato chiamato Diego in onore di Diego Armando Maradona. Adesso il calciatore ha la possibilità di alzare il primo trofeo in azzurro, dopo appena sei mesi dal suo arrivo. Un acquisto che ha rivoluzionato un centrocampo che nella prima parte di stagione aveva avuto enormi difficoltà.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CBZ_98sq6ZR/”]

Diego Demme e la rivoluzione del centrocampo Napoli

Al momento del suo arrivo, dichiarava ai microfoni ufficiali del club: “Mi piace essere un leader in campo. Quando ero più giovane i miei idoli erano il mio attuale allenatore, Gattuso, e Pirlo: formavano una coppia perfetta. Ho visto che cercavano di trasmettere la giusta mentalità e la giusta positività alla squadra. Voglio imparare ogni giorno da lui e spero di poter dare il mio contributo.

Il calcio è la mia passione e ora sto vivendo il mio sogno. Sono felice di essere qui, darò il massimo quando scenderò in campo e non vedo l’ora di giocare al San Paolo. Forza Napoli Sempre!”.

The post Napoli in finale di Coppa Italia, la carica di Demme: “Andiamo a Roma” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento