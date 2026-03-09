lunedì, 9 Marzo , 26

Ascolti tv, Imma Tataranni vince la prima serata di domenica con il 24,1%

(Adnkronos) - La prima puntata della quinta stagione...

Scozia, enorme incendio a Glasgow: chiude stazione ferroviaria

(Adnkronos) - Un enorme incendio scoppiato nei pressi...

A Bari il miglior clima d’Italia, la classifica

(Adnkronos) - Per il terzo anno consecutivo Bari...

Donna uccisa a coltellate in casa a Genova, il figlio: “Non ricordo nulla”

(Adnkronos) - Non ricorda nulla Fabio Fibrini, il...
HomeMondoNapoli in lutto per la scomparsa di ‘Zia Teresa’, icona social della...
napoli-in-lutto-per-la-scomparsa-di-‘zia-teresa’,-icona-social-della-cucina-partenopea
Napoli in lutto per la scomparsa di ‘Zia Teresa’, icona social della cucina partenopea
Mondo

Napoli in lutto per la scomparsa di ‘Zia Teresa’, icona social della cucina partenopea

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

NAPOLI – Napoli piange la scomparsa di ‘Zia Teresa’, figura amatissima sui social per la sua passione nel raccontare e preparare i piatti della tradizione napoletana. La donna, nota soprattutto per la pagina ‘Zia Teresa e le Zie di Napoli – Ricette classiche napoletane’, si è spenta all’età di 72 anni dopo aver lottato contro una malattia nelle ultime settimane.

Nell’ultimo video pubblicato sui social il 23 dicembre scorso Zia Teresa si scusava con i follower per la sua assenza, spiegando che non si sentiva molto bene. Nel fine settimana l’annuncio: “È venuta a mancare Zia Teresa. A 72 anni dopo una brutta malattia lascia un vuoto incolmabile in tutte le persone che la hanno amata”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Zia Teresa (@ziateresa_ricette_napoletane)

La notizia della sua morte ha scatenato una grande ondata di commozione sui social, con numerosi messaggi di cordoglio che hanno ricordato la sua semplicità, la genuinità e il contributo alla diffusione della cultura gastronomica napoletana. “Zia Teresa era la zia che tutti noi abbiamo avuto”, è uno dei commenti. E anche: “Una frase di zia Teresa che non si può dimenticare. La diceva alla fine delle sue ricette: ‘Favurite ca vi cunsulate’!”.

Zia Teresa non era solo una creator di contenuti culinari: nei suoi video condivideva la passione per la cucina di casa, i gesti della tradizione e l’atmosfera familiare della tavola partenopea. Grazie alla sua spontaneità e al calore umano, è riuscita a conquistare migliaia di follower che la consideravano una “zia” virtuale, capace di trasmettere affetto insieme alle ricette.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
VIDEO | Grosso incendio vicino la stazione centrale di Glasgow, crolla parte di un palazzo storico
Next article
Referendum, Meloni: “I giudici hanno un potere enorme, ma si è persa l’autorevolezza”

POST RECENTI

Mondo

VIDEO | Grosso incendio vicino la stazione centrale di Glasgow, crolla parte di un palazzo storico

ROMA - Un grosso incendio è divampato nei pressi della stazione centrale di Glasgow causando ritardi e interruzioni dei treni. Tutti i servizi ferroviari ad...
Mondo

Carburanti, il governo valuta un decreto sulle accise: il petrolio sopra la soglia dei 100 dollari

ROMA - L'aumento del prezzo del petrolio e dei carburanti spinge il governo a valutare un intervento sulle accise. Il greggio, infatti, è sopra la...
Mondo

Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: la popstar in casa, arrestata una donna

ROMA - Momenti di paura a Los Angeles per Rihanna. Una donna ha aperto il fuoco contro la villa della popstar a Beverly Hills, sparando...
Mondo

Macron ha parlato con Pezeshkian: “L’Iran cessi immediatamente i suoi attacchi”

ROMA - Emmanuel Macron ha alzato il telefono. Il presidente francese ha contattato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, chiedendo di fermare subito gli attacchi contro...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.