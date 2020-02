Napoli in viaggio per la sfida all’Inter: Lozano e Llorente sorridenti in aereo

Dopo la seduta di allenamento odierna, il Napoli è partito alla volta di Milano per la sfida contro l’Inter in occasione della semifinale di andata di Coppa Italia. La compagine partenopea è alla ricerca di una vittoria importante non solo per tenere alto l’umore soprattutto dopo la sconfitta contro il Lecce in campionato. Ma importante anche in chiave futuro in quanto una vittoria in questa competizione regalerebbe ai partenopei un posto in Europa League.

Come segnalato dal profilo Twitter del Napoli, la squadra è in viaggio verso il capoluogo lombardo. Arrivata in città, la compagine azzurra soggiornerà nello stesso hotel in cui arriverà anche la Juventus domani sera. Gli uomini di Gattuso, invece, saranno in campo a partire dalle 20.45 di domani. Come mostra uno scatto, i cui protagonisti sono la coppia Lozano Llorente, i calciatori sono sorridenti e tranquilli.

