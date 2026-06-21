napoli,-incendio-all’ospedale-del-mare:-fiamme-e-alta-colonna-di-fumo-nero

(Adnkronos) – Vasto incendio all’ospedale del Mare di Napoli. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di oggi, domenica 21 giugno, attorno alle 17 da uno dei reparti della struttura ospedaliera che si trova nel quartiere Ponticelli. La densa coltre di fumo, proveniente dalla coibentazione della struttura, che sta bruciando, è ben visibile nella zona anche a una certa distanza. Evacuati parte dei pazienti e del personale.
Secondo quanto si apprende, l’incendio sarebbe partito da alcune pedane in legno accatastate. Sul posto ci sono già 40 vigili del fuoco con diversi automezzi tra cui una botte da 14000 litri.