Napoli, individuato il (possibile) sostituto di Mertens: sarebbe perfetto per Gattuso

Il Napoli potrebbe cambiare diverse pedine in attacco. Tra i nomi monitorati da Cristiano Giuntoli c’è anche Azmoun. L’attaccante, come sottolinea la redazione di calciomercato.com, nello Zenit gioca in un 4-4-2 in coppia con Dzyuba. Il Napoli di Gattuso gioca invece con il 4-3-3. In Campania quindi l’attaccante interpreterebbe il ruolo in modo differente. Sarebbe il terminale offensivo della squadra e sfrutterebbe gli assist degli esterni offensivi azzurri. SL Benfica v Zenit St. Petersburg:… continua a leggere sul sito di riferimento