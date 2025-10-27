lunedì, 27 Ottobre , 25

In Piemonte 30mila nuovi casi di tumore l’anno, oncologi: “Vaccinare tutti i pazienti”

(Adnkronos) - Tutti i pazienti oncologici in cura...

Incidente sulla Colombo a Roma, amica vittima in “condizioni gravi ma stabili”. Negativa a test

(Adnkronos) - Gravi ma stabili le condizioni di...

Sarri ‘esonera’ Tudor, i destini incrociati dei due allenatori

(Adnkronos) - La sconfitta della Juventus all'Olimpico contro...

Massimo Brambilla, chi è nuovo allenatore (ad interim) della Juve

(Adnkronos) - Massimo Brambilla è il nuovo allenatore...
napoli,-infortunio-de-bruyne:-quando-torna-in-campo
Napoli, infortunio De Bruyne: quando torna in campo

Napoli, infortunio De Bruyne: quando torna in campo

DALL'ITALIA E DAL MONDONapoli, infortunio De Bruyne: quando torna in campo
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Infortunio Kevin De Bruyne, come sta e quando torna? Dopo il ko contro l’Inter, arrivato calciando e segnando il discusso rigore dell’1-0, il centrocampista del Napoli si è sottoposto oggi, lunedì 27 ottobre, a esami strumentali per capire l’entità del problema fisico. A comunicare i risultati è stato proprio il club azzurro con un comunicato sul proprio sito ufficiale. 

“In seguito all’infortunio occorso durante il match contro l’Inter, Kevin De Bruyne si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”, ha scritto il Napoli, comunicando, di fatto, che De Bruyne non tornerà in campo, a meno di un recupero lampo, prima del 2026. 

 

Kevin De Bruyne quindi dovrà restare fermo ai box per almeno tre mesi. Il centrocampista del Napoli salterà quindi le restanti partite dell’anno sia di campionato che di Champions League, con la speranza di essere di nuovo in campo per la ripresa della stagione nel 2026. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.