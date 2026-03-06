venerdì, 6 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDONapoli, infortunio e fasciatura per Vergara: cos'è successo con il Torino
napoli,-infortunio-e-fasciatura-per-vergara:-cos’e-successo-con-il-torino
Napoli, infortunio e fasciatura per Vergara: cos’è successo con il Torino
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Napoli, infortunio e fasciatura per Vergara: cos’è successo con il Torino

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) –
Infortunio per Antonio Vergara. Oggi, venerdì 6 marzo, l’esterno del Napoli è uscito dolorante al termine del primo tempo della sfida del Maradona contro il Torino, valida per la 28esima giornata di Serie A. Durante gli ultimi minuti della prima frazione, Vergara ha accusato un problema al piede sinistro, restando a terra e venendo subito soccorso dallo staff medico partenopeo. 

Vergara ha quindi abbandonato il campo, lasciando in dieci i suoi negli ultimi istanti del primo tempo, e rientrando negli spogliatoi. Dopo un consulto con Conte e lo staff tecnico, l’allenatore del Napoli ha deciso per il campo, inserendo al suo posto Zambo Anguissa, al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diversi mesi. 

Vergara è quindi tornato in panchina con una vistosa fasciatura, lamentando un problema alla pianta del piede sinistro. Una brutta notizia anche in ottica Nazionale, con il giovane esterno in lizza per un posto tra i convocati del ct Gattuso per i playoff del Mondiale 2026. 

 

Previous article
Per vivere a lungo serve la forza, la longevità è nei muscoli: lo studio

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Per vivere a lungo serve la forza, la longevità è nei muscoli: lo studio

(Adnkronos) - Il segreto per vivere a lungo è nei muscoli. In estrema sintesi, è il risultato di un studio appena pubblicato su Jama...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 6 marzo

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, venerdì 6 marzo, del SuperEnalotto. Centrati, invece, nove '5' che vincono 16.043,59 euro ciascuno....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gaffe Pd e M5S, onoreficenza del giornalista Romoli ‘scambiata’ per croce celtica. Barelli: “Caccia al nemico rende scemi”

(Adnkronos) - "Oggi esponenti di Pd, Avs, M5s e Italia viva hanno denunciato in una commissione parlamentare che Andrea Romoli, bravissimo giornalista del Tg2,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Pioggia di applausi per Mattarella

(Adnkronos) - Spettacolo a Verona per il via delle quattordicesime Paralimpiadi invernali, le prime diffuse, con la cerimonia di apertura all’Arena. Grande affetto per...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.