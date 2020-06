Minuto 33, Young interviene in maniera brusca su Politano: Rocchi ha preferito non estrarre il secondo cartellino giallo. In campo diverse proteste dei giocatori azzurri: non c’è stato l’intervento del VAR. Copiose le proteste di Gennaro Gattuso nei confronti del quarto uomo.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA

The post Napoli-Inter 0-1, Young duro su Politano: Rocchi lo grazia. Era già ammonito appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento