Lautaro Martinez cala il tris per l’Inter contro il Napoli: ecco il video della rete che riporta avanti di due i nerazzurri. Per Gattuso si fa sempre più in salita.

IL GOL

The post Napoli-Inter 1-3, Lautaro Martinez cala il tris | VIDEO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento