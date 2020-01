Napoli-Inter 1-3: Lukaku e Lautaro Martinez abbattono il tabù San Paolo

​L’​Inter supera 3-1 il Napoli e rompe il tabù San Paolo che durava da 23 anni. Monumentale Lukaku, autore di una doppietta, poi il timbro del solito Lautaro Martinez. Gol della bandiera di Milik. Pronti via e Milik, al 1′, sfiora il vantaggio: gran palla di Insigne per il polacco che, di testa, manda alto di pochissimo. Sul ribaltamento di fronte Lukaku fallisce un gol a tu per tu con Meret ma, per sua fortuna, c’era fuorigioco. Al 7′ lo stesso attaccante belga si libera bene di Manolas… continua a leggere sul sito di riferimento