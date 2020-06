Napoli-Inter, Conte: “Meritavamo di più, il gol una leggerezza. Ospina migliore in campo, ha salvato il risultato”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto ai microfoni RAI dopo Napoli-Inter: “Sicuramente penso che nelle due partite meritavamo molto di più. Questa sera a livello di prestazione ho pochissimo da rimproverare ai ragazzi, questa è la strada giusta. Nella fase di possesso dobbiamo dominare, abbiamo creato tanto. Potevamo essere più cattivi sotto porta, ma alcune parate di Ospina sono state strepitose. Ha salvato il risultato. Il gol subito è stata una leggerezza che potevamo evitarci. Ci sta e sono soddisfatto. Oggi la partita l’abbiamo fatta noi, contro una signora squadra come il Napoli”.

Conte su Lukaku e Lautaro

“Io vedo il bicchiere mezzo pieno. Il portiere ha salvato molto e per me è stato il migliore in campo. Si può migliorare in tutto, nella cattiveria quando arrivano lì, ma come prestazione e voglia ho davvero poco da criticare. Abbiamo fatto quanto provato in allenamento. Avremmo meritato la qualificazione, ma sono delusioni che ci fanno crescere”.

La partita dell’Inter

“Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione. Non dimentichiamo che il Napoli ha giocato una partita chiusa per difendere e ripartire. I centrocampisti hanno fatto un buon lavoro. Sono contentissimo per Eriksen che si sta integrando, i risultati si vedono. Non era semplice anche a causa dell’atteggiamento del Napoli, ma secondo le statistiche abbiamo dominato. Ospina è stato il migliore in campo.”

