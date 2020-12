Napoli-Inter di Coppa Italia, rimborsi abbonamenti e biglietti ancora possibili per 48 ore

Attraverso il proprio sito ufficiale il Napoli ha pubblicato un avviso di rimborso ancora disponibile per chi avesse acquistato un tagliando per Napoli-Inter di Coppa Italia, prevista aperta al pubblico lo scorso 5 marzo 2020.

Di seguito il comunicato:

La SSC Napoli informa gli abbonati della stagione 2019-20 ed i titolari di biglietti per la gara di Coppa Italia Napoli-Inter che era in programma il 5 marzo 2020. E successivamente disputata a porte chiuse, che mancano 48 ore alla scadenza del termine fissato per la presentazione della richiesta di emissione dei voucher relativi ai ratei dell’abbonamento non goduti. E per la presentazione della richiesta di rimborso dei titoli non utilizzati relativamente alla predetta gara di Coppa Italia.

Ciò per consentire a coloro che non avessero ancora avuto modo di attivare la procedura di interesse, di affrettarsi per concretizzare le predette attività.

