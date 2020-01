Napoli-Inter, Gattuso studia la formazione: scalpita Elmas. Difesa decimata

Lunedì sera al San Paolo il Napoli accoglierà l’Inter e Rino Gattuso sta studiando la miglior formazione, considerati anche infortuni e stop improvvisi. Nonostante stiano svolgendo terapie e lavorando duro, in campo non ci saranno né Koulibaly né Maksimovic. La coppia di centrali a disposizione sarà quella composta da Manolas e Luperto. Sugli esterni ancora Di Lorenzo e Mario Rui, anche perché Ghoulam è tornato a lavorare a parte: l’algerino si ferma ancora per problemi fisici.

Napoli-Inter dal centrocampo in su

Out anche Fabian. Lo spagnolo ieri non ha potuto allenarsi a causa della sopraggiunta febbre. Probabilmente riuscirà a recuperare e a formare la mediana con Allan e Zielinski. Tuttavia le condizioni sono da valutare e per il Napoli scalpita Elmas. Il centrocampista macedone ha dimostrato di essere in forma e di poter diventare molto utile al gioco azzurro, per cui torna prepotentemente a candidarsi per una maglia da titolare. In avanti ci sarà Arek Milik, il resto è da vedere. Impossibile rinunciare al polacco in questo straordinario momento di forma. Poi c’è anche da considerare che Mertens ha lavorato quasi interamente svolgendo tabella personalizzata, per cui Gattuso potrebbe risparmiarlo e non inserirlo dal primo minuto. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

