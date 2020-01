Napoli-Inter, i convocati di Gattuso: out Koulibaly e Mertens

Il Napoli, tramite i propri canali ufficiali, ha diramato i convocati di Gennaro Gattuso in vista del match di domani contro l’Inter. Assenti, come prevedibile, gli infortunati Koulibaly e Mertens, non ancora recuperati. Non ce la fanno nemmeno Maksimovic e Ghoulam.

LA LISTA

Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Leandrinho, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Milik, Ospina, Tonelli, Younes, Zielinski.

