Napoli-Inter, i nerazzurri tornano a vincere al “San Paolo” dopo 23 anni

Nel Napoli mediocre di questa stagione, cadono tabù che duravano da tempo. Tabù che nessuno voleva venissero sfatati. Come quello che vede l’Inter passare al “San Paolo” per la prima volta in questo millennio in campionato.

DOPO 23 ANNI

Per l’esattezza era dall’ottobre 1997 che i nerazzurri non vincevano nel fortino partenopeo, 22 anni e mezzo fa. L’unica vittoria in assoluto era arrivata nel 2016 ma si trattava di Coppa Italia.

