Napoli-Inter, i precedenti: azzurri imbattuti da oltre 20 anni al San Paolo

Precedenti | Napoli-Inter si troveranno di fronte lunedì sera allo stadio San Paolo per il posticipo del 18° turno di Serie A. Questo sarà il confronto numero 147 tra le due formazioni, 74° volta in casa degli azzurri. Ecco il bilancio dei 73 precedenti al San Paolo: 37 vittorie Napoli, 19 pareggi, 17 successi Inter.

Napoli-Inter, le statistiche e i precedenti

L’ultima vittoria della formazione partenopea di fronte ai propri tifosi in Serie A contro i nerazzurri risale all’ultima gara giocata: 19 maggio 2019, un successo azzurro per 4-1. In quell’occasione Piotr Zielinsi ha aperto le danze dopo appena 16 minuti, Dries Mertens per il raddoppio nella ripresa. A seguire la doppietta di Fabian Ruiz per il poker azzurro, soltanto nei minuti finali Mauro Icardi segna il rigore che vale il gol della bandiera.

L’ultimo pareggio tra le due squadre al San Paolo in campionato c’è stato il 21 ottobre 2017: 0-0 il risultato, un pareggio a reti bianche.

L’Inter, infine, non vince al San Paolo contro il Napoli in Serie A da oltre vent’anni. L’ultima volta fu il 18 ottobre del 1997: 0-2 in favore dei nerazzurri.

