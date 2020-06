Napoli-Inter, il responsabile TicketOne: “Verrà rimborsato tutto in denaro”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Amedeo Bardelli, responsabile dell’Area Sport di TicketOne, ha parlato dei futuri rimborsi. Non è mancato, in particolare, il riferimento ai rimborsi della sfida Napoli-Inter di Coppa Italia. Biglietti venduti ma inutilizzati dopo lo stop arrivato per la pandemia da Coronavirus.

Napoli-Inter, le ultime sui rimborsi

“Il calcio per ora è fermo, si sta lavorando per il futuro. App per poter tornare allo stadio senza fare assembramento? Premetto che l’app è un’idea che come abbiamo visto lascia il tempo che trova. A me non convince. Io guardo più alla gente, al rispetto delle regole, al senso di responsabilità e all’organizzazione dello stadio per ricominciare lentamente a riavvicinarsi allo sport, in maniera più sicura e limitando le capienza almeno inizialmente.

Tifosi allo stadio? Se ne sta parlando e lo sento spesso, ci sono società che sono convinte che almeno a luglio si possa provare a ripartire con una capienza tra il 10% e il 20%. Questo ovviamente genera una serie di problematiche, tra cui quella degli abbonati. In quel caso secondo me non si può scegliere tra loro. Il punto è che ora partiranno le richieste di rimborso da parte dei tifosi e secondo me una società intelligente e che guarda lungo obiettivamente deve trattare i propri tifosi in modo equo. Il voucher sarebbe una via di mezzo: darebbe, in futuro, la possibilità di acquistare un biglietto scontandolo.

Rimborsi Napoli-Inter? Verrà ridato in denaro il costo del biglietto. Per una serie di problematiche legate agli assembramenti nei punti vendita alcuni sono ancora chiusi e altri ancora non riapriranno. Per evitare problemi il rimborso sarà effettuato su web. Andranno allegati documenti e biglietto, più dati e codice IBAN. Alla fine del periodo di richiesta verranno verificati i dati inseriti e saranno fatti i bonifici. La procedura sarà gestita da noi. Si considera anche la possibilità di emettere voucher in alternativa della somma in denaro”.

