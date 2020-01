Napoli-Inter, la probabile formazione: Gattuso corto in difesa, conferma per Milik

Il Napoli scenderà domani in campo alle 20.45 per sfidare l’Inter di Antonio Conte: ecco la probabile formazione partenopea

Napoli-Inter, la probabile formazione partenopea

Domani alle 20.45 il Napoli scenderà in campo allo stadio San Paolo per sfidare l’Inter di Antonio Conte. Gennaro Gattuso dovrà far fronte a molte assenze soprattutto nel reparto difensivo: Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic sono ancora out a causa degli infortuni. Mentre a centrocampo il nuovo tecnico punterà sui tre titolarissimi Allan, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. In attacco si va per l’ennesima conferma di Arkadiusz Milik, colui che sembra dare maggior sicurezza al momento. Ecco la probabile formazione di gianlucadimarzio.com:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Luperto, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.