Napoli-Inter, neroazzurri in vantaggio sulle statistiche: il dato – Opta

Stasera alle 21.00 il Napoli scenderà in campo allo stadio San Paolo per sfidare l’Inter, il match sarà valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Una gara importante per entrambe le squadre, entrambe infatti ha l’intenzione di andare in finale e giocarsi il trofeo contro la Juventus.

Napoli-Inter, le statistiche sorridono ai neroazzurri

Gli scontri tra Napoli e Inter, in Coppa Italia, non sorridono agli azzurri. In 12 gare infatti, i partenopei sono riusciti soltanto 3 volte ad avere successo. Queste tre vittorie però sono arrivate nei quattro scontro più recenti. Le statistiche di Opta Paolo:

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/OptaPaolo/status/1271783013819482112″]

