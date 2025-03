Napoli-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il sabato di Serie A mette sul piatto l’attesissimo big match con vista scudetto tra Inter e Napoli. Oggi, 1° marzo, gli uomini di Antonio Conte ospitano i nerazzurri al Maradona, in un confronto che dirà tanto sulle ambizioni delle due squadre per il titolo. I campioni d’Italia in carica sono in testa alla classifica con 58 punti, i partenopei inseguono a -1.

Conte conferma il rodato 3-5-2 con Politano alto a destra e Billing al posto di Anguissa, out per infortunio. Davanti, Raspadori con Lukaku. Inzaghi sceglie i titolarissimi: unica eccezione Josep Martinez, in campo al posto dell’infortunato Sommer. Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi alle 18:

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

La sfida scudetto tra Napoli e Inter sarà visibile in esclusiva su

Dazn

. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a Zona Dazn, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.