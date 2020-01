Napoli-Inter, San Paolo gremito: previsti 40.000 spettatori. L’ultimo pienone risale a settembre

Il big match del Napoli contro l’Inter per gli azzurri rappresenta una grande occasione. Il monday match non sarà soltanto importante per la risalita in classifica e per il prestigio della sfida, ma anche per rivedere il San Paolo delle grandi occasioni. Come riferisce Il Mattino, la prevendita prosegue a gonfie vele. Si dovrebbe addirittura superare la soglia dei 40.000 spettatori paganti. La cornice di grande pubblico che manca da tempo. Il record in campionato risale alla sfida contro il Brescia in campionato, dove si toccarono le 45mila presenze. Era lo scorso fine settembre.

Il problema San Paolo

A inizio anno si prospettava un San Paolo gremito, grazie soprattutto ai lavori di ammodernamento della struttura dopo le Universiadi. Non è stato così a causa dei risultati non troppo entusiasmanti della squadra, ma sopratutto per la severità de Regolamento d’Uso, adottato dalla società di De Laurentiis. Una normativa contestata dai tifosi delle due Curve, che da settimane hanno deciso di manifestare il proprio dissenso astenendosi dei match. I rappresentati dei due settori popolari infatti si stanno riunendo all’esterno dell’impianto, prima dei match casalinghi, per sostenere la squadra con cori e applausi, ma non accedono alla struttura. Da capire per quanto ancora si proseguirà e se la società deciderà di fare un passo verso le richieste di questi sostenitori del Napoli.

