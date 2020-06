Napoli-Inter, Sensi pronto per la Coppa Italia: “Manca sempre meno!” | FOTO

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, scalda il motore in vista del ritorno in campo. Il primo impegno dei nerazzurri sarà allo stadio San Paolo di Napoli per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il regista è stato a lungo lontano dal campo, infortunatosi ancor prima dello stop del campionato. Ironia della sorte, lo stop è avvenuto proprio a causa di un trauma contusivo al piede sinistro nella gara di andata contro gli azzurri. A febbraio, infatti, l’Inter annunciava con un comunicato: “Stefano Sensi si è sottoposto oggi a esami strumentali al piede sinistro, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un trauma contusivo subito nel corso della gara contro il Napoli. Gli accertamenti hanno evidenziato un’infrazione allo scafoide. Le sue condizioni saranno rivalutate settimana prossima”.

Napoli-Inter, Sensi scalpita: “Manca sempre meno!”

Il rientro di Stefano Sensi era previsto a marzo, ma le sue condizioni non gli hanno permesso di tornare in campo nel big match contro la Juventus. Oggi scalpita per la Coppa Italia, dove le due formazioni si giocheranno un pass per la finale nazionale, e scrive su Instagram: “Manca sempre meno!”.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CBObNrsiMZO/”]

