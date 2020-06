Napoli-Inter, Zielinski: “Serve più concentrazione. San Paolo vuoto? E’ strano”

Piotr Zielinski, centrocampista azzurro, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del primo tempo di Napoli-Inter. Di seguito le parole del polacco.

Zielinski: “Cercheremo la vittoria per i nostri tifosi”

Ora abbiamo l’intervallo e il mister ci dirà quello che non ha funzionato bene. Per il secondo tempo dobbiamo essere più concentrati. Stadio vuoto? Non è semplice: siamo abituato ai nostri tifosi e alla loro spinta. Dobbiamo rispettare le regole, ma cercheremo di vincere la partita per loro.

