Napoli interessato a Osimhen, ma prima di trattare con il Lille c’è un problema interno da risolvere: le ultime

“Lo stop del campionato è una vera e propria catastrofe sopratutto per le conseguenze economiche che mettono in ginocchio tutto il movimento, svuotando le casse delle società. Solo il PSG non subirà delle conseguenze, mentre tutte le altre saranno costrette a svendere i propri talenti per sanare i bilanci”. Con la dichiarazione di pochi giorni fa a L’Equipe, il presidente del Lille, Gerard Lopez, ha aperto le porte alla cessione di Victor Osimhen, talento nigeriano corteggiato con particolare… continua a leggere sul sito di riferimento