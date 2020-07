Napoli, intrigo Osimhen: il cambio agente preoccupa ma spunta un sorprendente alleato

Victor Osimhen sembrava a un passo dal trasferimento al Napoli. Il giocatore è stato in Italia e De Luarentiis è pronto a piazzare il colpo più oneroso della storia del club, stracciando quanto fatto un anno fa con Lozano. Marc Ingla, dirigente del Lille, si è sbilanciato: “Per il trasferimento di Osimhen siamo alle fasi finali, mancano gli ultimi dettagli. C’erano anche altri club interessati, ma adesso è stata presa una decisione. Dispiace cederlo ovviamente però andrà via. Non dobbiamo… continua a leggere sul sito di riferimento