Napoli-Juve, pochi dubbi di formazione per Gattuso: può tornare Fabiàn, un ballottaggio in attacco

Mancano soltanto due giorni a Napoli-Juve, gara valida per la finale di Coppa Italia di questa stagione. Sky Sport fornisce le ultime di formazione per Gennaro Gattuso.

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del telegiornale di Sky Sport 24.

“Mertens ha festeggiato il suo 122esimo gol al mare con gli amici. Oggi in campo, sorridente che si gusta questi numeri. Ora testa alla sfida con la Juventus di Sarri. Si cerca di ottimizzare le energie, c’è la voglia di fare qualcosa di bello. Gattuso potrebbe cambiare qualcosa nella formazione iniziale rispetto alla gara contro l’Inter.

Sicuramente ci sarà Meret in porta al posto di Ospina. Potrebbe scendere in campo Mario Rui sulla fascia. Manolas sta bene ma Gattuso potrebbe ricorrere nuovamente alla coppia Maksimovic-Koulibaly dopo l’ottima prestazione con l’Inter. Aumentano le possibilità per il ritorno di Fabian Ruiz, ballottaggio a destra Callejon-Politano ma Matteo sembra stare meglio e può partire dall’inizio“.