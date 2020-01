Napoli Juventus affidata all’arbitro Mariani: partenopei sempre vincenti con il fischietto di Aprilia

Il Napoli scenderà in campo, a partire dalle 20.45 di domani, contro la Juventus dell’ex tecnico Maurizio Sarri. La sfida, valida per la seconda giornata del girone di ritorno, andrà in scena tra le mura del San Paolo. Ma soprattutto sotto lo sguardo attento dell’arbitro Mariani. I precedenti con il fischietto di Aprilia sorridono ai partenopei.

I precedenti

Il portale online della società partenopea, in vista della sfida del San Paolo contro i bianconeri, ha diramato tutti e 6 i precedenti con l’arbitro Mariani. Di seguito la lista nei dettagli:

Napoli-Empoli 2-0 il 26 ottobre 2016 Napoli-Crotone 3-0 il 12 marzo 2017 Spal-Napoli 2-3 il 23 settembre 2017 Crotone-Napoli 0-1 29 dicembre 2017 Udinese-Napoli 0-3 del 20 ottobre 2018 Udinese-Napoli 1-1 del 7 dicembre 2019

