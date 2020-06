Napoli-Juventus, bianconeri già in partenza per Roma: squadra divisa su due pullman – IL VIDEO

Per la Juventus la finale di Coppa Italia è già cominciata. La squadra allenata da Maurizio Sarri, che quest’oggi ha commentato in conferenza stampa il match contro il Napoli, è partita in direzione Roma.

Napoli-Juventus, bianconeri in partenza per Roma

La formazione torinese, infatti, al termine dell’allenamento pomeridiano, ha lasciato il JTC e si è diretta all’aeroporto di Caselle per raggiungere in aereo la capitale. Alla seduta ha preso parte anche Giorgio Chiellini, che però intorno alle due ha lasciato la sede del centro sportivo. Il calciatore non dovrebbe essere del match, ma potrebbe ugualmente viaggiare per dare supporto ai compagni.

Come testimonia il video pubblicato sul proprio canale Twitter dal collega Giovanni Albanese, nel rispetto delle misure di sicurezza, la Juventus è stata divisa in due pullman diversi per raggiungere l’aeroporto.

