Napoli-Juventus, i precedenti: la vittoria azzurra manca dal 2015 | VIDEO

Precedenti | Napoli-Juventus sarà la sfida numero 148 in Serie A tra le due formazioni, 74° incontro in casa degli azzurri. Il sito ufficiale del club partenopeo ha fatto un bilancio dei 73 precedenti finora disputati: 23 vittorie del Napoli, 27 pareggi, 23 successi della Juve.

I precedenti di Napoli-Juventus

Ultima vittoria del Napoli in casa contro i bianconeri in Serie A:

26 settembre 2015 – Napoli v Juventus 2-1

In quell’occasione Lorenzo Insigne e Gonzalo Higuain firmarono i gol degli azzurri (guarda il video in allegato), mentre Mario Lemina ha accorciato le distanze per i bianconeri.

Ultimo pareggio tra le due formazioni al San Paolo in Serie A:

2 aprile 2017 – Napoli v Juventus 1-1

Ultima sconfitta azzurra in casa contro la Juventus in Serie A:

3 marzo 2019 – Napoli v Juventus 1-2

Nella scorsa stagione Miralem Pjanic (successivamente espulso) ed Emre Can hanno regalato la vittoria alla squadra allora allenata da Massimiliano Allegri. La formazione di Ancelotti andò in gol con José Maria Callejon. Episodio decisivo nel corso della gara l’espulsione molto dubbia di Meret per un contatto con Cristiano Ronaldo.

