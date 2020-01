Sono state appena diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Juventus, ultimo match di questa 21esima giornata di Serie A che andrà in scena alle 20:45.

Scelte quasi obbligate per Maurizio Sarri, soprattutto per quanto riguarda la difesa; stesso discorso per Gennaro Gattuso, che aveva qualche dubbio solo sul centrocampo.

LE UFFICIALI

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Demme, Zielinski, Fabian; Callejon, Milik, Insigne.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo.

The post Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: c’è Fabian! Ancora Demme in regia. Sorpresa Higuain appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento