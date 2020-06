Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: out Allan, c’è Demme

Napoli e Juventus scenderanno in campo alle ore 21 per l’atto finale della Coppa Italia. In attesa del fischio iniziale allo stadio Olimpico di Roma, ecco le formazioni ufficiali.

Napoli-Juventus formazioni ufficiali

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.

Juventus: in attesa

