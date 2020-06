Napoli-Juventus, le prime indicazioni di Gattuso sono per Demme

E’ passata poco più di mezz’ora dal fischio di inizio di questa finale di Coppa Italia. In campo il Napoli e la Juventus si sfidano per il primo trofeo di questa strana stagione estiva. Dopo esattamente 32′ il risultato è ancora fermo sul risultato di 0-0. Secondo Gattuso, però, i partenopei, in particolare Diego Demme, sta correndo fin troppi rischi.

Gattuso, le indicazioni per Demme

Resta preoccupato il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso che continua a dare indicazioni alla squadra. Ma soprattutto ad alcune pedine. Tra queste anche il centrocampista Diego Demme che, secondo l’allenatore, sta correndo fin troppi rischi. A rivelare le indicazioni del tecnico è la redazione di Rai Sport presente a bordocampo:

“Gattuso ha chiesto due cose. Quando comincia Meret o si allarga Koulibalu o, se la palla deve passare per Demme, allora il tedesco deve avvicinarsi al portiere. Non vuole che si corrano troppi rischi”.

