Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Demme e Lobotka dal 1′. Fuori Higuain

Stasera sarà il momento di Napoli-Juventus, una partita attesissima nonostante il percorso in calando degli azzurri in questa stagione. Ecco le probabili formazioni per il match delle 20:45.

Napoli-Juventus, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

Gattuso riporta tra i pali Alex Meret, mentre in difesa Di Lorenzo continua a fare gli straordinari. A centrocampo ci saranno sia Demme che Lobotka. La Juventus ritrova Bentancur che prende il posto di Rabiot. In attacco Dybala-Ronaldo.

